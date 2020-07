Vídeo: Estelionatário é espancado após ser reconhecido por vítimas

Manaus - Josemar Bezerra Pluma, de 34 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (8), após ser reconhecido por vítimas como autor de diversos estelionatos na capital. Ele foi espancado no estacionamento de um supermercado na avenida Djalma Batista, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme o tenente Iuri da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais foram acionados para atender a ocorrência após pedestres informarem que um homem estava sendo espancado.

"No momento em que chegamos no local, as pessoas informaram que ele aplica golpes vendendo veículos. Ele alugava os carros de terceiros e estava bastante machucado. Só não apanhou mais porque a viatura chegou no local. Contamos 17 vítimas dele apenas no lugar da ocorrência", relatou o tenente.

Após ser resgatado, Josemar foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, onde recebeu atendimento médico. A maior parte dos golpes foi na cabeça dele.

Após receber alta, o suspeito foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Vídeo contém imagens fortes: Proibido para menores de 18 anos

| Autor: