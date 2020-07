Suspeito de matar o cunhado a facadas é preso em Autazes, no AM

Homem foi encontrado morto por moradores da área | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - Vanderlei Colares Pinheiro, de 34 anos, foi preso por suspeita de homicídio nesta quarta-feira (8) no município de Autazes, interior do Amazonas. De acordo com a polícia, ele era cunhado de um homem de 33 anos, identificado como Raimundo, que foi encontrado morto no dia 24 de junho em uma casa no bairro São José 1, Zona Leste de Manaus.

Segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o suspeito é proprietário da residência onde o corpo foi encontrado - situada na Rua Rio Arara - e confessou que esfaqueou a vítima.

"Vanderlei alega que estava bebendo com seu cunhado [Raimundo] e acabaram se desentendendo. [Ele] confessou ter esfaqueado a vítima, que veio a óbito no local", informou Paulo Martins, titular da especializada.

Na ocasião em que o corpo foi encontrado, moradores da área relataram ao Em Tempo que Raimundo foi visto chegando na casa, acompanhado de um outro homem.

Dias depois, a equipe da DEHS recebeu uma informação e se deslocou para o município de Autazes, onde localizou o suspeito nesta quarta. "Tivemos a informação de que Vanderlei havia saído de Manaus e estava escondido em uma comunidade em Autazes. Conseguimos a localização no Km 56 e montamos a operação para realizar a captura", explicou Charles Araújo, delegado adjunto.

O suspeito foi conduzido para a DEHS, onde o caso foi registrado.

Entenda o caso

Raimundo, de 33 anos, foi encontrado morto dentro de uma casa onde, situada na Rua Rio Arara, bairro São José 1 - Zona Leste da capital - no dia 24 de junho. O corpo dele foi localizado por populares, que o viram entrar na residência e, então, decidiram arrombar a porta utilizando uma barra de ferro.

A vítima estava no chão e, segundo a DEHS, havia sido ferida com, pelo menos, três facadas. Uma faca encontrada na casa foi apreendida.

Uma amiga de Raimundo relatou que ele era querido por todos. "Eu sinto muito pela perda desse grande amigo. Era um homem muito bom, percebemos o sumiço dele desde segunda e até questionamos a mãe dele, que não sabia onde estava", disse.

