Procurado por matar namorada com tiro na cabeça, 'Olhão' é preso no AM

Olhão foi levado para a Delegacia de Homicídios | Foto: Divulgação

Manaus - Procurado por assassinar a namorada com um tiro na cabeça, Wendel Oliveira da Silva, de 18 anos, conhecido como “Olhão”, foi preso no município de Autazes, na última quarta-feira (8).

Wanessa Gonçalves da Silva, também 18 anos, foi assassinada no dia 21 de março, dentro da própria residência, localizada na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital amazonense.

Segundo o delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Wendel teria assassinado a namorada durante uma briga. Wanessa queria terminar o relacionamento e o suspeito não aceitava.

"Ele assume que apontou a arma para a cabeça da vítima e ela disparou. Testemunhas relataram que eles brigavam constantemente devido ao ciúme excessivo que ele tinha dela. No dia do crime eles estavam discutindo sobre o fim do relacionamento. Ele não aceitava o término e acabou apontando a arma para cabeça da moça e disparou", disse o delegado Paulo Martins.

Wendel fugiu para Autazes utilizando os documentos do irmão. No município ele conseguiu emprego em uma oficina, mas foi denunciado à polícia.

"Durante uma operação descobrimos que Olhão estaria em Autazes. A informação foi repassada pela guarda municipal da cidade e conseguimos pegá-lo", disse o delegado adjunto da DEHS, Charles Araújo.

Wendel foi preso na oficia que estava trabalhando. Ele não reagiu à prisão e se entregou pacificamente.

Olhão foi encaminhado para prestar depoimento na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), em Manaus. Ele vai responder por homicídio qualificado.

