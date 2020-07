Homem é agredido até a morte após questionar a ex-companheira

Manaus - Jand Frota da Silva, de 38 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (9), por volta das 1h, após ser agredido fisicamente na rua Evaristo Faustino, no bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte de Manaus. Ele havia ido até a casa da ex-companheira tirar satisfações sobre maus-tratos cometidos contra o filho deles.

Conforme a Polícia Civil, a mãe da vítima informou que Jand foi até a casa da ex questionar o porquê a mulher estava bebendo desde a última segunda-feira (9).

Quando a vítima foi falar com a ex-companheira, houve uma discussão entre eles e, segundo a mãe de Jand, as pessoas que estavam junto com a ex-companheira agrediram ele até a morte com um pedaço de madeira.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia Mais

Homem é detido por violência doméstica e violação de medida protetiva