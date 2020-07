Homem é furado com faca de pão durante o banho na Zona Leste

A vítima ainda tentou correr atras do agressor mas foi impedido pela dor da facada | Foto: Divulgação

Manaus- Um homem de 38 anos foi esfaqueado pelas costas enquanto tomava banho em sua casa na zona Leste. Segundo a vítima, após ligar o chuveiro, ele foi surpreendido com as facadas e o agressor fugiu do local sem deixar pistas. O caso aconteceu na avenida Brigadeiro Gurjão, bairro Tancredo Neves, na noite de quarta-feira (8).

Para a polícia, o homem informou que ainda esboçou ir atrás da pessoa que o furou, mas não obteve sucesso porque sentiu muita dor. “Pelo o que vi foi um homem que fez isso comigo. Tentei ver quem era, mas quando tentei correr, senti a dor e senti que tinha ficado algo dentro de mim” contou a vítima.

Esfaqueado, o homem pediu ajuda e foi levado ao Hospital e Pronto-socorro Dr. Platão Araújo situado na avenida Autaz Mirim (Zona Leste). Após passar por exames, a equipe médica identificou que dentro do pulmão da vítima existiam partes da lâmina utilizada para cometer a tentativa de homicídio. Por isso, ele precisou passar por procedimentos cirúrgicos para remover o objeto.

Até o fechamento dessa matéria, não houve informações sobre a identidade da vítima. Ele que possui uma tatuagem escrito “juízo” do lado esquerdo do peito tem uma lista grande de passagens pela polícia por vários crimes. Segundo informações da Polícia Militar (PM), na ficha criminal do homem, ele responde pelos crimes de sequestro, roubo e agressão.

