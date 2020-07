Corpo de homem é encontrado boiando no Rio Negro

A face da vítima já estava decomposta devido a ação de peixes | Foto: divulgação

Manaus - O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (9), por volta das 13h, boiando no Rio Negro, nas proximidades da Praia da Lua.



Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) , foram ribeirinhos da área que localizaram o cadáver boiando no meio do rio. Uma equipe foi deslocada até o ponto indicado e removeu o corpo já em estado de decomposição. Ele foi levado até a Marina do Davi, no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. A face da vítima já estava decomposta devido à ação de peixes.

"O corpo já está em avançado estado de decomposição e agora vamos procurar identificar a vítima e a causa da morte, por meio do exame necroscópico. Não foi possível verificar nenhuma tatuagem que ajude a identificá-lo", explicou o delegado Guilherme Antoniazzi da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Acompanhe a remoção do cadáver na Marina do Davi: