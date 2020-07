Detento do regime semiaberto é assassinado a tiros na Compensa

Manaus - O detento do regime semiaberto Renan Alves Maia, de 24 anos, foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (09) na rua Campos Sales, esquina com a rua Natal, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Ele era usuário de tornozeleira eletrônica.

Conforme informações do tenente Celso Lopes, da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi surpreendida em via pública por dois criminosos em um carro não identificado. de onde desceu um criminoso que efetuou os disparos.

Renan ficou agonizando em via pública e, depois de aguardar pela chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele foi socorrido pelos próprios familiares e levado ao Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias (SPA), onde morreu.

O tenente informou que, aparentemente, os dois disparos atingiram o peito e o pescoço da vítima. Não há informações sobre qual o crime Renan está respondendo em liberdade.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

