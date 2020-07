Motorista de app vive horas de terror nas mãos de criminosos em Manaus

Os criminosos levaram todo o dinheiro do motorista | Foto: Divulgação

Manaus - Um motorista de aplicativo passou momentos de terror após ser abordado por três criminosos armados durante uma corrida para o Shopping Sumaúma, Zona Norte de Manaus. O caso aconteceu por volta das 18h da última quinta-feira (9).

"Peguei uma passageira na Torquato Tapajós e deixei ela no Santa Etelvina. Quando voltava para casa peguei a corrida para o Shopping Sumaúma, chegando lá três elementos me abordaram com armas, por volta das 18h30, e fui liberado só 20h", disse a vítima.

Segundo o motorista, esta seria a última corrida antes dele ir para casa. Ele foi obrigado a entrar no porta-malas enquanto os criminosos usavam o carro para fazer assaltos.

A vítima relata que ficou quase 2 horas preso até conseguir abrir uma trava de segurança e fugir, na rua Rali, no bairro Terra Nova, também na Zona Norte.

O motorista conseguiu acionar a empresa de segurança, que realizou o travamento do carro e conseguiu recuperar o veículo, mas a renda foi levada pelos assaltantes.

A empresa, que conseguiu recuperar o veículo por meio do travamento, é do Policial Militar Freitas. "Eu tenho uma empresa de rastreamento e esse é o 30° veículo que recuperamos em dois anos.", disse o PM Freitas.

Após todo o susto que o motorista passou, o policial o acompanhou até o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para registrar a ocorrência e realizar os procedimentos cabíveis.

