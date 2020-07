Em Manaus, jovem é baleado na cabeça ao sair para o 1º dia de trabalho

Vítima foi conduzida ao HPS Platão Araújo | Foto: Reprodução

Manaus - Um jovem identificado como Jonatas Ponsiano de Lima, de 20 anos, foi baleado na cabeça no momento em que saía de casa nesta sexta-feira (10) no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Amigos de Lima relataram ao Em Tempo que ele estava a caminho do seu primeiro dia de trabalho no momento em que foi ferido.

O caso ocorreu por volta das 8h, quando Jonatas saiu de casa para aguardar a chegada de um motorista de aplicativo. Logo em seguida, um suspeito ainda não identificado se aproximou, efetuou o disparo e fugiu do local.

Segundo a 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o atirador estava em carro modelo HB20.

Uma amiga de Jonatas Lima, que preferiu não se identificar, relatou que o jovem estava servindo o Exército e, após ser dispensado, conseguiu um novo emprego. "Como ele foi dispensado do Exército, ele estava começando nessa rede de supermercados. Ele ia começar hoje lá. Era um rapaz bom e cristão", disse.

O jovem foi encaminhado para o Hospital e Pronto-socorro Platão Araújo, onde está internado em estado grave. Ele deve ser transferido para outra unidade de saúde para passar por procedimentos cirúrgicos.

Ainda segundo a polícia, Lima não tem passagens. Familiares e amigos informaram que o crime se trata de uma tentativa de assalto. O caso será investigado pela Polícia Civil.

