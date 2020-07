Em Manaus, 'Zoio' é preso com drogas com a sigla do CV enquanto dormia

Material encontrado com o traficante | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Fernando da Silva Cunha, conhecido como "Zoio", foi preso, durante uma operação da polícia, dentro da própria residência, localizada no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus, na manhã desta sexta-feira (10).

Segundo o delegado Henrique Brasil, titular do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Fernando já respondia outro processo.

"Ele já foi preso ano passado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele estava com tornozeleira eletrônica e estava respondendo ao processo em liberdade”, disse o delegado.

"Zoio" foi surpreendido pela polícia, por volta das 6h, enquanto dormia. "A porta da residência estava aberta e o encontramos dormindo armado com uma arma do lado. No quarto também encontramos outras porções menores de skunk”, disse Edgar Moura, delegado adjunto do 23°DIP.

Droga com a sigla do Comando Vermelho | Foto: Yasmin Feitosa

Durante revista, uma chave não compatível com a casa foi encontrada no imóvel. Ao ser questionado, Zoio disse que era de outra residência, onde foi encontrado uma grande quantidade de drogas.

Em um dos tabletes da droga estava escrito a sigla da facção criminosa Comando Vermelho e "RT. Zoio". A polícia acredita que um presidiário conhecido como “Rato” possa estar envolvido. "O destino final da droga seria bairro Parque 10", finalizou o delegado.

A polícia também encontrou uma arma com Zoio | Foto: Yasmin Feitosa

Ao todo, foram apreendidas 360 trouxinhas de maconha, 37 porções de maconha, um tablete de maconha, 10 tabletes de cocaína, quatro porções de oxi, uma arma calibre 38 e 9 munições.

Após o flagrante, Zoio deve passar por audiência de custódia e, posteriormente, encaminhado para uma unidade prisional da cidade.

