Homem é preso ao tentar furtar fios de telefonia no Tancredo Neves

Fios de telefonia foram apreendidos com o suspeito | Foto: Divulgação/Polícia Militar

Manaus - Luan Igor Nogueira Lopes, de 24 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (10), quando tentava furtar fios de telefonia. O caso ocorreu na Rua Bernardo Cabral, bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.

Uma equipe da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estava em um patrulhamento e percebeu o rapaz em atitude suspeita, por volta das 1h. Ele estava pendurado no poste de distribuição de energia.

Ao perceber a presença da polícia, Lopes ainda pulou do poste para tentar fugir. No entanto, ele foi alcançado pelos militares e foi preso. Com ele, a polícia apreendeu parte do material que seria furtado.

O suspeito foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

