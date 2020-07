PC cumpre mandados para esclarecer sequestro de adolescente em Manaus

Pedro foi sequestrado da própria casa por homens armados | Foto: divulgação





Manaus - Com intuito de recolher indícios que possam ajudar a elucidar o caso do sequestro do adolescente Pedro Adley Ferreira Lima , de 17 anos, policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros em Homicídios e Sequestros (DEHS) cumpriram, na manhã desta sexta-feira (10), mandados de busca em apreensão em casas situadas na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Charles Araújo, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o adolescente foi sequestrado no dia 21 de junho deste ano, na casa onde ele mora situada na comunidade Nova Vitória, na Zona Leste de Manaus. Pelo menos, quatro criminosos chegaram em um veículo não identificado e levaram o jovem à força.

Leia também: 'Ele é inocente', diz mãe de jovem sequestrado em Manaus

"Estivermos em duas casas buscando indícios para trabalharmos em procedimentos futuros. Ainda não há confirmações de que a vitima tenha sido morta, mas apuramos todas as linhas de investigações. Desde que o adolescente entrou nesse veículo, nunca mais foi visto pelos familiares", explicou Araújo.

O delegado ainda citou que no dia do sequestro houve um assalto a um motorista de aplicativo e a polícia investiga se Pedro participou do crime. No entanto, familiares afirmam que Pedro estava em casa no momento desse assalto.

"Não há qualquer comprovação que Pedro esteja envolvido nesse roubo. No entanto, também investigamos essa hipótese, partindo pelo ponto inicial do sequestro dele. Somente assim, vamos conseguir esclarecer o crime", concluiu Charles Araújo. O caso continua sendo investigado pela DEHS.

O sequestro

Os familiares do adolescente estão em buscas de notícias sobre o paradeiro dele. Pedro foi sequestrado no domingo, dia 21 de junho, da casa onde morava , na rua Pará do bairro Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus.

A família relatou que não tem conhecimento sobre Pedro estar devendo algo ou que teria sofrido ameaças antes do sequestro. Ele foi levado por quatro homens encapuzados e fortemente armados, que chegaram em um carro, de modelo não identificado. No momento em que foi levado, Pedro estava vestido com uma camisa azul escura.

“Eles chegaram falando ‘perdeu’. Só levaram ele. Eu não pude salvá-lo, não consegui. Não sabemos se ele estava sofrendo ameaças. Não temos informações. Nossa família não está bem, não queremos que matem ele, soltem ele, por favor. Nossa família já está sofrendo”, disse uma tia de Pedro, que estava muito emocionada. Ela tentou entrar no carro com os sequestradores, mas foi agredida e jogada para fora do veículo.