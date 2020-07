Idosa arrastada por 30 metros durante assalto diz que renasceu

A vítima foi arrastada por pelo menos 30 metros | Foto: Suyanne Lima

Manaus - A idosa Tereza Serão , de 68 anos, foi arrastada por quase 30 metros por um carro ocupado por um criminoso que tentou assaltá-la na tarde de quinta-feira (9). O fato aconteceu na rua Almir Cardoso, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus . Ela afirmou ter renascido ao escapar viva da ação criminosa.

"Agradeço muito a Deus, porque tive esse livramento e consegui escapar com vida. No momento em que estava sendo arrastada, eu pensei que seria o fim da minha história na terra. Ele é um criminoso jovem, cheio de forças e eu uma idosa com muitos problemas de saúde. Quem sou eu para segurar em um carro só com uma mão e o criminoso me arrastar sem que eu soltasse", declarou.

O crime aconteceu na rua Almir Cardoso no Tancredo Neves | Foto: Suyanne Lima

A idosa contou que o suspeito não falou absolutamente nada e apenas batia no braço dela para que ela soltasse da porta, mas ela continuou sendo arrastada e gritou por socorro.

"Se eu soltasse a porta do carro, ele iria descer e levar tudo. Minhas compras, bolsa, relógio e aliança. Eu tinha saído para ir ao Centro de Manaus comprar a minha medicação, pois tenho diabetes e outros problemas de saúde. Só consegui escapar quando os vizinhos perceberam a ação e decidiram tentar invadir o carro. Tenho certeza que o suspeito pensou que iria apanhar bastante. Sou um milagre de Deus! Ele me livrou desse criminoso, mas quem irá livrar ele de Deus?", questionou a idosa.

A idosa mostrou a bolsa e a saia completamente rasgadas depois da ação criminosa. Além disso, ela ficou com vários hematomas pelo corpo.

A idosa ficou com hematomas pelo corpo | Foto: Suyanne Lima

"Quando cheguei em casa eu não senti nenhum impacto, mas ao chegar na delegacia fiquei nervosa e foi quando caiu a ficha. Agora irei tomar a medicação e repousar. Já entreguei esse criminoso nas mãos do senhor, que a polícia faça o que tem que ser feito. Sou um milagre de Deus e renasci", concluiu a idosa.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) , que está investigando o caso.

Veja o vídeo do momento em que a idosa foi arrastada:

