Homem é atingido com facada no peito durante discussão na Zona Norte

A vítima foi socorrida e levada ao HPS Platão Araújo | Foto: Reprodução

Manaus - Francisco B. T. , de 42 anos, foi atingido com uma facada no peito, no final da tarde desta sexta-feira (10), durante uma discussão na rua Natal, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. Após agonizar em via pública, ele foi socorrido e levado a uma unidade hospitalar.

Conforme informações de policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o autor do crime foi identificado como Francisco Geovane de Oliveira, de 59 anos, e fugiu do local após o crime. Ainda não há informações sobre o que motivou a discussão entre os envolvidos.

Os familiares aguardaram a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que conduziu Francisco ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo , na Zona Leste de Manaus. Não há informações sobre o estado de saúde dele e o suspeito segue foragido.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

