Homem é baleado com dois tiros em Manacapuru

O jovem foi atingido por dois tiros | Foto: Divulgação

Manacapuru - Um homem identificado como F. W. V. D. S, de 21 anos, foi baleado na madrugada desta sexta-feira (10), com dois tiros, sendo um no tórax e um na perna direita. O crime aconteceu na rua Virgílio Barroso Alexandre, bairro São José, em Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta da capital).

De acordo com a Polícia Militar , a vítima estava em via pública quando foi surpreendida por um homem, conhecido como "Bruninho", que efetuou os tiros contra a vítima. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Após agonizar em via pública, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Regional de Manacapuru, onde recebeu atendimento médico.

Equipes realizaram buscas pelo suspeito, mas ele não foi localizado. O caso foi registrado na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru , que irá investigar o caso.

