Motorista passa mais de 7 horas nas mãos de criminosos durante roubo

Manaus - Um motorista que não teve o nome revelado viveu momentos de 'terror' nas mãos de criminosos durante um roubo ocorrido na noite de quinta-feira (9). A vítima foi rendida e teve o carro invadido pelos suspeitos, que passaram mais de sete horas rodando pelas ruas de Manaus com ele preso no porta-malas.

O homem conduzia o carro pela rua Mucuripi, no bairro Redenção, zona Centro-Oeste de Manaus, quando foi abordado por dois suspeitos em uma motocicleta. Eles o renderam e exigiram que ele entrasse no carro. Um dos criminosos assumiu a direção e um terceiro suspeito entrou no veículo e sentou no banco de trás e apontou uma arma para a cabeça da vítima.

Na primeira parada do veículo, mais dois criminosos entraram no carro e a vítima teve a cabeça coberta por um pano. Desde então, os suspeitos passaram a rodar pela cidade parando em vários locais. A vítima acredita que os suspeitos estavam fazendo arrastões pela área.

"Eles desceram, pelo menos, oito vezes e ficavam o tempo todo me ameaçando. Foi o pior momento da minha vida. Depois decidiram me colocar no porta-malas, onde fiquei por mais de sete horas em apenas uma posição e com sede", contou o motorista.

A vítima contou que após horas de agonia, os criminosos decidiram parar para lhe dar água. Para liberá-lo, eles mandaram o motorista correr e atiraram, mas ele não foi atingido. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

Leia mais

PC cumpre mandados para esclarecer sequestro de adolescente em Manaus

Após sequestro, adolescente é baleada com tiro na nuca e sobrevive