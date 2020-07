Casal é preso com drogas e armas pela Força Tática em Manaus

Material encontrado com o casal | Foto: Divulgação

Manaus - Um casal foi preso, na tarde da última sexta-feira (10), com drogas e armas no bairro Armando Mendes, Zona leste de Manaus.

A prisão aconteceu após uma denúncia anônima, por volta das 16h30, informando que um casal iria fazer uma entrega de entorpecentes no bairro Armando Mendes.

Policiais da Força Tática se dirigiram para as proximidades do local e localizaram o veículo com as características repassadas na denúncia, em frente à maternidade Ana Braga.

Após abordagem, os policiais encontraram com os suspeitos um revólver com duas munições e uma porção média de entorpecentes.

O casal informou durante a abordagem, que havia uma espingarda em um barraco na rua O do bairro Armando Mendes.

Os policiais se dirigiram ao local e localizaram a arma no endereço informado.

Ao total, a polícia encontrou com o casal um revólver calibre 32 com duas munições, uma espingarda calibre 20, uma munição calibre 12, uma porção média de cocaína e um veículo Chevrolet Corsa Sedan preto.

Os dois foram conduzidos até o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.

