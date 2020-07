Atrapalhados, ladrões batem carro e são presos durante fuga em Manaus

Os criminosos foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens foram presos após roubarem o carro de um motorista de aplicativo, na noite de sexta-feira (10), para realizarem arrastões em Manaus. A prisão aconteceu na rua Bom Jesus, bairro Novo Israel, na Zona Norte da cidade.

Segundo os policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o veículo foi tomado em assalto, na quinta-feira (9), na rua Curió, bairro Cidade Nova, Zona Norte. O proprietário do veículo trabalhava como motorista de aplicativo no momento em que foi surpreendido pelos suspeitos.

O assalto aconteceu após a dupla roubar um outro veículo. Como o primeiro carro tinha sistema de rastreamento, eles abandonaram o automóvel após o dispositivo ser acionado para bloquear a movimentação do veículo.

O proprietário do carro resolveu fazer as buscas por conta própria e, no momento que estava em um estabelecimento comercial, avistou o veículo e acionou a polícia.

Os suspeitos tentaram fugir, mas perderam controle do carro, colidiram com um outro veículo e foram presos. Eles foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia mais:

Homem agride companheira por estar com 'problemas financeiros'

Motorista passa mais de 7 horas nas mãos de criminosos durante roubo