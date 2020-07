Bando invade casa, executa rival e deixa dois feridos em Manaus

Marcas de tiros na porta da casa das vítimas | Foto: Andreza Miller

Manaus - Três pessoas da mesma família foram alvos de criminosos, incluindo um adolescente de 13 anos, na noite de sábado (11). O crime aconteceu na rua Marechal Rondon, bairro Alvorada 1, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Uma das vítimas, identificada como Charles Gomes Nunes, de 29 anos, foi atingida com seis tiros, sendo cinco na área do tronco e um no coração.

O adolescente foi atingido com dois tiros, sendo um no abdômen e outro na coxa direita. A terceira vítima, uma mulher de 66 anos, foi baleada com dois disparos, sendo um do lado esquerdo do peito e outro no pé direito.

As vítimas foram socorridas para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Alvorada, mas Charles não resistiu aos ferimentos e morreu.

A mulher foi transferida para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da cidade. Já o adolescente foi levado para Hospital Infantil Joãozinho, na Zona Leste. Não há informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Local onde aconteceu o crime | Foto: Andreza Miller

Testemunhas relataram à polícia que quatro homens chegaram ao local em duas motocicletas. Eles invadiram a casa das vítimas e efetuaram os disparos. Os bandidos fugiram sem serem identificados.

Motivação

Ainda conforme informações repassadas à polícia, o motivo do crime seria uma rixa entre facções rivais. O alvo dos criminosos era Charles.

Ele teria sido assassinado por ter trocado recentemente de facção, conforme a polícia. O mandante da execução seria um traficante conhecido como “Piriquitinho”.

A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o assassinato.

