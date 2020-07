Homem é morto por pistoleiros enquanto bebia com amigos na Compensa

A vítima na calçada dessa esquina quando foi morto | Foto: Andreza Souza

Manaus - O autônomo Fabrício Soares Duarte, de 25 anos, foi executado a tiros na noite do último sábado (11), na na rua L-1, no bairro Compensa 3, Zona Oeste de Manaus.

Segundo testemunhas, Fabrício estava sentado em uma calçada consumindo bebidas alcoólicas com amigos, por volta das 20h, quando dois homens, em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram vários disparos na direção da vítima.

Após o crime, os atiradores fugiram escoltados por um carro, de cor branca. Os criminosos não foram identificados.

O delegado Luís Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que Fabrício foi atingido nas costas e na cabeça. “Nós vamos trabalhar para descobrir o paradeiro dos suspeitos e efetuar a prisão deles”, afirmou.

Conforme o Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM), a vítima estava com três perfurações na cabeça e outras nas costas. Pelas características, a execução pode ter sido um acerto de contas motivado pela disputa do tráfico de drogas no bairro.

Não é de hoje que facções rivais brigam pelo domínio de pontos de drogas no bairro Compensa. O resultado dessa disputa são inúmeros assassinatos.

A Delegacia de Homicídios vai investigar o assassino. A principal linha de investigação é a briga entre facções.

