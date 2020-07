Polícia acaba com festa regada a bebidas, menores e aglomeração no AM

Menores embriagados foram apreendidos no local | Foto: Divulgação

Itacoatiara (AM) - Uma festa clandestina com menores de idade, bebidas alcoólicas e aglomeração teve fim na noite deste sábado (11) após a intervenção da Polícia Militar. A comemoração acontecia em uma casa na Rua Codajás, bairro São Cristóvão, Zona Leste de Itacoatiara.

Policiais militares do 2° Batalhão, com apoio de membros do Conselho Tutelar, chegaram na casa após denúncias anônimas sobre a aglomeração. Além do risco de contaminação, os policiais se depararam com menores de idade consumindo bebidas alcoólicas.

O dono da casa, identificado apenas como Carlos, de 40 anos, foi convidado para prestar esclarecimentos na delegacia. Ele se recusou no início e recebeu a voz de prisão.

Durante a abordagem, a esposa do dono da casa agrediu um dos policiais e também foi presa.

Mais de R$ 8 mil em espécie foram apreendidos com os donos da casa | Foto: Divulgação

Com os dois foram apreendidos mais de R$ 8 mil, um bloco de comanda preenchido e um aparelho celular. Além disso, 13 menores estavam no local visivelmente embriagados.

Os envolvidos foram levados para Delegacia Interativa de Polícia do município para os procedimentos legais.

