Jovem é morto com tiro na cabeça durante passeio em família na BR-174

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - O jovem Charles Henrique Campos Lira, 20 anos, foi morto com um tiro na cabeça na tarde deste domingo (12), durante um passeio de família em um sítio do Km 21, na BR-174.

O jovem estava com a família em um sítio e, em um determinado momento, Charles caminhou até outro sítio conhecido. No trajeto a pé, foi surpreendido e baleado com um tiro na cabeça.

Segundo informações de testemunhas, o suspeito estava em um carro, de cor vermelha, com placa e modelo não identificados. "Não sabemos porquê fizeram isso com ele", disse um dos familiares emocionado.

Ainda com vida, Charles foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo após ser atendido.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o caso, que, até o momento, não há motivações.

