Embriagado, homem agride a própria mãe e a esposa em Manaus

| Foto: divulgação

Manaus - Descontrolado, um homem foi preso após agredir a própria mãe e a companheira dele, além de quebrar vários itens domésticos na residência da família. O fato aconteceu na madrugada de domingo (12), na rua Independência, conjunto Parque Mauá, bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus.

Ainda não se sabe o que motivou a fúria do agressor, porém ele estava embriagado. Ele foi preso após, vizinhos, que ficaram preocupados com a situação, acionarem a polícia.

As vítimas relataram aos policiais militares da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que o homem chegou nervoso e sem explicação alguma começou a agredir fisicamente, além de sair quebrando tudo que via pela frente.

No interior da residência era possível identificar cenas de destruição, ele já tinha quebrado utensílios domésticos, quadros, eletroeletrônico, entre outros bens. Mesmo com a presença da equipe policial, ele não se intimidou e continuou ameaçando e agredindo verbalmente as vítimas.

Procedimentos

Com sinais de embriaguez, o homem foi conduzido e detido pelos policiais a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM). Segundo a polícia, ele não resistiu à prisão e deve responder pelo crime de crime de violência contra a mulher.

Leia Mais:

Jovem é morto com tiro na cabeça durantepasseio em família na BR-174

Polícia acaba com festa regada a bebidas, menores e aglomeração no AM