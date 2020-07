'Morena sem limites': manauara é procurada por dar o golpe do cartão

Em uma das compras realizadas com os documentos fraudados, câmeras de segurança de uma loja capturaram imagens da mulher | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de uma mulher não identificada, suspeita de fraudar cartões de crédito e documentos. Em um dos crimes, a suspeita utilizou os dados de uma mulher de 27 anos, que fez descobriu o golpe e registrou a ocorrência em fevereiro deste ano.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações em torno do caso tiveram início quando a vítima procurou a unidade policial para comunicar que alguém estaria utilizando o nome e o Certificado de Pessoa Física (CPF) dela. A suspeita alugou carros e efetuou compras em diferentes estabelecimentos comerciais da capital.

Conforme a titular do 22º DIP, dias depois, uma locadora de veículos entrou em contato com a vítima, solicitando que a mesma devolvesse um carro que havia alugado. No entanto, a mulher de 27 anos não tinha locado nenhum tipo de veículo.

Segundo Tuma, as diligências acerca da ocorrência apontam que uma mulher, ainda não identificada, estaria utilizando os dados da vítima, incluindo uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada em nome da mesma. Em uma das compras realizadas com os documentos fraudados, câmeras de segurança de uma loja capturaram imagens da mulher suspeita de cometer os delitos.

Disque-denúncia

Pede-se a quem puder colaborar com informações sobre a identidade da suspeita que entre em contato por meio do número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Tuma.

