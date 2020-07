Trio é preso ao tentar realizar 'saidinha de banco' no Centro

Material apreendido com os criminosos | Foto: Divulgação

Manaus - Três homens, que não tiveram os nomes revelados pela polícia, foram presos na tarde desta segunda-feira (13), por volta das 14h30, na avenida Sete de Setembro, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Eles estavam prestes a roubar uma empresária que estava em uma agência bancária.

De acordo com informações do tenente Siqueira Lopes da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) , a mulher percebeu que estava sendo seguida desde o momento em que deixou a residência onde mora, no bairro Japiim, na Zona Sul. Ela decidiu avisar a polícia, que cercou o local.

"Assim que a vítima percebeu que estava sendo seguida, ela nos avisou e fizemos o cerco na área. Eles foram presos em duas motocicletas, sendo que uma estava sem placa e a outra com a placa coberta. Além disso, apreendemos um revólver calibre 38 com seis munições", explicou o tenente.

O trio recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

