Detentos atacam carcereiro e fogem de delegacia no Amazonas

Os suspeitos seguem foragidos | Foto: Divulgação

Envira - Cinco detentos fugiram da 66ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Envira (distante 1.207 quilômetros em linha reta de Manaus), na manhã do último sábado (11), por volta das 11h20. Eles atacaram um carcereiro que estava trocando o garrafão de água da cela.

Os presos foram identificados como Dionas de Souza, conhecido como "Pofranca", Dione de Lima Souza, Edson Amaro de Castro "Branco", Michael Gomes Gurgel e Romério Rufino da Silva, o "Pôpô".

De acordo com o delegado Rogério Rolim, titular da 66° DIP, o carcereiro entrou na cela para colocar um garrafão de água, e percebeu que o detento "Pôpô" foi em direção a porta. No momento em que ele tentou segurar um dos presos, foi surpreendido por outro detento que o golpeou com um pedaço de ferro.

Em seguida, "Pôpô" sinalizou para que os outros presos fugissem. Ele também deixou a delegacia. Uma sindicância foi aberta para investigar o fato, pois o carcereiro não poderia entrar sozinho na cela e deveria estar acompanhado de um policial militar.

Rogério Rolim destacou que entrou em contato com as delegacias das cidades vizinhas do município, que faz fronteira com o estado do Acre, informando a fuga dos detentos. As equipes policiais já estão fazendo buscas para recapturar os foragidos.

