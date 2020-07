Criminosos trocam tiros com a polícia e acabam presos no Adrianópolis

O caso foi apresentado no 1° DIP | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Dois criminosos, que não tiveram os nomes revelados pela polícia, foram presos na noite desta segunda-feira (13), por volta das 21h, durante uma ação policial na avenida Jornalista Humberto Calderaro, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus. Eles trocaram tiros com a Polícia Militar e se esconderam em uma área de mata.

Conforme o tenente Daniel Medeiros da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) , uma equipe estava em patrulhamento de rotina quando avistou dois homens numa motocicleta vermelha. Eles estavam em atitude suspeita. A dupla fez uma manobra em frente a viatura e iniciou a fuga.

"Fizemos o acompanhamento deles e, no momento em que eles cruzaram a avenida André Araújo, com a avenida Jornalista Humberto Calderaro, o piloto perdeu o controle da motocicleta e os dois saíram correndo. No momento em que desci da viatura, um deles atirou contra a equipe. Revidamos e eles entraram em uma área de mata ao lado de um supermercado", explicou o tenente.