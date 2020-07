Assaltantes morrem ao trocar tiros com a polícia em Manaus

Dois morreram no local e o terceiro no SPA | Foto: Divulgação

Manaus – Três assaltantes morreram durante uma troca de tiros com a polícia, na noite de segunda-feira (13), no bairro Manoa, na Zona Norte de Manaus.

A ação começou após os três homens, identificados como Guilherme Ferreira Serrão,19, Francenilson de Araújo da Silva, 15, e Ladyson Henrique de Oliveira Bento, de 20 anos, roubarem o carro de um motorista de aplicativo no bairro Parque São Pedro, Zona Oeste.

“Recebemos a informação que um veículo foi roubado e acompanhamos em tempo real, por meio de um telefone, a localização do carro por quase 50 minutos”, disse o tenente Marivaldo Costa, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O cerco

Segundo o tenente, o trio usou o carro para realizar outros assaltos. “No momento dos roubos já colocamos viaturas para dar apoio e armar o cerco”.

Policiais militares da 20ª, 19ª e 26ª Cicom, com o apoio da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e Força Tática, abordaram os criminosos no bairro Colônia Santo Antônio.

Confronto com a polícia

Durante a abordagem, os policiais foram recebidos com vários tiros pelos criminosos. Um dos PMs não foi atingido por pouco. “Eles já foram efetuando os disparos, impedindo que fizéssemos a aproximação, infelizmente, houve confronto e dois deles morreram no local”.

O terceiro integrante do grupo, Guilherme Ferreira, ainda foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Campos Sales, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Segundo o tenente Costa, há informações que outros dois criminosos, em um veículo Celta, de cor prata, estavam dando apoio ao grupo nos assaltos, mas eles ainda foram localizados.

Procedimentos

Com os suspeitos, a polícia encontrou um revólver calibre 38, munições, e uma pistola calibre 765. No carro foi achado dois simulacros de arma de fogo.

As vítimas foram localizadas e encaminhadas para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para procedimentos, juntamente com o dono do veículo roubado.

