Corpo é encontrado boiando na comunidade Nossa Senhora do Livramento

O corpo foi removido por uma equipe do IML | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de Francisco Mário Augusto da Silva, de 62 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (14), boiando no Rio Negro , nas proximidades da comunidade Nossa Senhora do Livramento, no bairro Tarumã-Açú, na Zona Rural de Manaus.

Conforme informações de familiares da vítima, o idoso estava trabalhando em uma área de roça naquela comunidade, quando acabou desaparecendo há um dia.

Desde então, a vítima estava sendo procurada e acabou sendo encontrada por ribeirinhos nesta manhã (14). Francisco vestia uma camisa de mangas longas, calça jeans e bota de proteção. Com ele, foi encontrado um aparelho celular dentro de uma sacola amarrada na cintura.

Ainda não há informações sobre a causa da morte. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado e fez o deslocamento do cadáver até o Pelotão Fluvial, no Centro, Zona Sul de Manaus, onde a equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

O exame de necrópsia deverá confirmar a causa da morte e caso será investigado pela Polícia Civil .

