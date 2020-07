Droga avaliada em R$ 800 mil é apreendida em Tabatinga, no AM

Três suspeitos foram presos em flagrante | Foto: Divulgação

Tabatinga (AM) – Três criminosos foram presos com 69 tabletes de pasta base e cocaína, avaliados em cerca de R$ 800 mil. A droga foi apreendida no município de Tabatinga (distante 1,106.78 quilômetros de Manaus), nesta segunda-feira (13).

O material foi descoberto pela Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) durante patrulhamento pelo município. A equipe policial notou atividade suspeita ao avistarem dois criminosos carregando uma mochila.

Ao abordarem a dupla, foram descobertos 20 tabletes da droga. O restante do material, totalizando 76,655 quilos de drogas, foi encontrando em uma residência no bairro Brilhante.

Os criminosos, de 23, 24 e 25 anos, foram encaminhados à delegacia de Tabatinga e deverão responder à Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

