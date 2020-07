Menino era estuprado por padrasto em férias na casa da mãe em Manaus

A criança foi estuprada | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 24 anos foi preso, nesta terça-feira (14), em cumprimento a mandado de prisão por ter estuprado o próprio enteado, desde que ele tinha nove anos. Os abusos sexuais aconteceram na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o homem foi preso no mesmo bairro em que o crime foi cometido. Conforme diligências em torno do caso, os estupros aconteceram nas ocasiões em que a vítima ia passar os fins de semana e as férias na casa da mãe.

“A criança sofreu os abusos sexuais durante três anos, até completar 12 anos, quando decidiu comunicar o que estava se passando. Na época, após a formalização da denúncia, nós instauramos o Inquérito Policial (IP), e passamos a investigar o caso. Depois de mudar de endereço sem comunicar a Justiça, o suspeito teve a prisão decretada”, explicou Joyce.

Delegada Joyce Coelho, titular da Depca | Foto: Erlon Rodrigues/ PC-AM

Ainda segundo a titular da Especializada, a mãe da vítima chegou a se separar do abusador, entretanto, durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva em nome do homem, os agentes constataram que eles haviam reatado o relacionamento.

A delegada destacou, ainda, que a ordem judicial em nome do criminoso foi expedida no dia 13 de novembro de 2019, pelo juiz Ian Andrezzo Dutra, da 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual da Criança e do Adolescente.

Procedimentos

O homem foi indiciado por estupro de vulnerável e após os trâmites cabíveis na Depca, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deverá passar por audiência de custódia por meio de videoconferência.

