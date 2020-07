Homem é agredido após roubar cliente de loja na Zona Sul de Manaus

De acordo com informações do capitão Marcos Barroso da 1° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), pedestres avistaram a viatura e comunicaram que um homem estava sendo agredido | Foto: Divulgação

Manaus - Samuel da Silva Mendes, de 30 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (14), após roubar uma mulher de 59 anos, cliente de uma loja de decoração que fica localizada na Avenida Boulevard Álvaro Maia, na Zona Sul de Manaus.



De acordo com informações do capitão Marcos Barroso da 1° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), pedestres avistaram a viatura e comunicaram que um homem estava sendo agredido na rua Jonathas Pedrosa, no bairro Praça 14 de Janeiro, naquela mesma zona.

"Prontamente nos deslocamos até o ponto indicado e constatamos que se tratava de um suspeito que tinha cometido roubo a uma mulher que estava em uma loja de decoração. Com ele encontramos uma carteira porta cédulas, uma arma de fogo falsa e o aparelho celular da vítima. Essa prisão só foi feita graças a população", explicou o capitão.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

Barroso informou ainda que Samuel se passou por cliente da loja, entrou e anunciou o assalto. Após o crime, ele foi perseguido por pedestres que perceberam que a arma era falsa e foi agredido.



O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

