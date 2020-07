Esposa de vereador de Manaus o denuncia por agressões e ameaças

O caso foi registrado na DECCM da Zona Sul | Foto: Divulgação

Manaus - Uma mulher de 44 anos, esposa do vereador de Manaus, Rosivaldo Cordovil, foi até uma delegacia, na tarde da última segunda-feira (13), para denunciar supostas agressões físicas e ameaças de mortes feitas pelo companheiro durante uma briga. O crime teria acontecido por volta de meio-dia de ontem, em um condomínio de alto padrão da capital.

De acordo com a Polícia Civil , a mulher relatou ter sido agredida fisicamente e teria recebido diversas ofensas vindas do vereador. No Boletim de Ocorrência, ela relata ter sido ameaçada de morte por não aceitar vender o apartamento onde eles residem. Os dois estariam em processo de divórcio.

O vereador Rosivaldo Cordovil se pronunciou por meio da assessoria de imprensa e destacou que repudia qualquer tipo de violência e que tal acusação não condiz com a conduta dele.

Cordovil admitiu ainda que está passando por um processo de separação e lamentou a postura da ex-esposa que, segundo ele, tem tornado a situação difícil e conturbada.

Para concluir, ele disse que já está tomando as medidas cabíveis para evitar quaisquer constrangimentos e ressaltou, ainda, o repúdio contra a violência doméstica. Ele se colocou à disposição para sanar quaisquer dúvidas ou questionamentos quanto à conduta adotada por ele.

A delegada Ivone Azevedo, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher da Zona Sul (DCCM-Sul), informou por meio de nota que um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar os fatos e que, no momento, outras informações sobre o caso não podem ser repassadas para não comprometer o andamento das investigações.

