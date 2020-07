SSP realiza último treinamento do ‘Rocam Motos’ antes de lançamento

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) iniciou, nesta terça-feira (14), a Instrução de Nivelamento e Adaptação para os policiais militares que vão atuar no programa Rocam Moto | Foto: Carlos Soares/SSP

Manaus - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) iniciou, nesta terça-feira (14), a Instrução de Nivelamento e Adaptação para os policiais militares que vão atuar no programa Rocam Moto. Esta é a última etapa de qualificação antes do lançamento oficial, mais de 80 policiais militares participaram do treino, que ocorreu no estacionamento da SSP, no shopping Via Norte, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. O program tem como objetivo dar mais agilidades aos polícias nas ocorrências.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Coronel Louismar Bonates, o programa vai dar maior mobilidade à atuação da Polícia Militar nos corredores comerciais de Manaus. A expectativa é que o Rocam Moto entre em funcionamento no mês de agosto.

O coordenador do treinamento, capitão Rafael Murta, explicou que a preparação dos policiais é indispensável para o êxito do programa. Além do treinamento tático, nessa fase, eles estão aprendendo a utilizar a motocicleta que será empregada na nova rotina de trabalho.

Além de pilotar o veículo, os policiais militares também testaram os equipamentos de proteção individual que fazem parte do fardamento da guarnição do Rocam Motos, como capacetes diferenciados, joelheiras e braceletes.

Leia mais:

No carnaval, PM recupera 19 veículos com restrição de roubo e furto

Presos membros de quadrilha especializada em roubo de veículos