UBS tem atendimento suspenso após tiroteio no Mutirão

O atendimento na UBS foi suspenso nesta terça-feira (14) | Foto: Divulgação

Manaus - Um tiroteio entre criminosos na tarde desta terça-feira (14), por volta das 14h, na rua 52, do conjunto Amazonino Mendes, conhecido como "Mutirão", no bairro Novo Aleixo , na Zona Norte de Manaus, assustou funcionários e pacientes da Unidade Básica de Saúde (UBS) Fátima Andrade. O atendimento no local foi suspenso.

De acordo com testemunhas, a troca de tiros entre criminosos aconteceu do lado externo do local, quando um homem não identificado - que estava enchendo garrafas de água - foi surpreendido por dois suspeitos. Eles já chegaram atirando. Na troca de tiros, cápsulas ficaram espalhadas pelo chão.

Os envolvidos na troca de tiros fugiram e não há informações se algum deles ficou ferido. Em nota, a Secretaria Municipal de Sáude (Semsa) informou que, em razão de um tiroteio em frente à UBS, o atendimento teve que ser suspenso para garantir a integridade física de servidores e usuários. Conforme o órgão, ninguém ficou ferido e não houve prejuízos na estrutura física do prédio.

