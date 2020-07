Mãe de homem executado no Alvorada morre após ser atingida em tiroteio

O crime aconteceu em uma casa no Alvorada | Foto: Andreza Miller

Manaus - Marineth Gomes de Abreu, de 66 anos, morreu na manhã desta terça-feira (14), após ser baleada com dois tiros no último sábado (11), na rua Marechal Rondon, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Na ocasião, o filho dela, Charles Gomes Nunes , de 31 anos, foi executado com vários tiros e o neto dela de 13 anos também foi baleado. A mulher chegou a ser socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus, onde acabou não resistindo aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil , as três pessoas da mesma família foram surpreendidas por quatro suspeitos que teriam chegado ao local em duas motocicletas. Eles invadiram a casa das vítimas e efetuaram vários disparos em direção de Charles.

Marineth e o neto, que é filho de Charles, teriam sido atingidos ao tentarem impedir a ação dos suspeitos. Não há informações sobre o estado de saúde do adolescente.

A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas, pois segundo informações, Charles havia mudado de facção criminosa e teria tido a morte encomendada por um rival. A Delegacia Especializada Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga as mortes de mãe e filho.

