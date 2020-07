Vigilante morre 16 dias após ser baleado em tentativa de assalto

A vítima morreu no HPS Platão Araújo | Foto: Divulgação

Manaus - Boniek da Silva Oliveira, de 34 anos, morreu na noite desta terça-feira (14), no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo , na Zona Leste de Manaus. Ele foi baleado em uma tentativa de assalto no dia 28 de junho deste ano e estava internado.

Conforme informações da família da vítima, o crime aconteceu na rua 48, do conjunto Amazonino Mendes, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. O homem teria sido abordado por criminosos na frente da casa onde morava e, ao reagir a tentativa de assalto, foi baleado.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) .

Outro caso

Em uma tentativa de se defender em uma ação criminosa, o motorista e entregador de uma empresa de transporte, Erisson Ramos da Silva, de 37 anos, foi baleado com um tiro fatal no peito. O crime aconteceu na rua Uirapuru, no bairro Cidade de Deus , na Zona Norte de Manaus, no dia 17 de junho deste ano. Na cena do crime, familiares estavam inconformados com a perda repentina.

Testemunhas relataram que o homem foi perseguido por dois criminosos, que queriam roubar a motocicleta dele. Erisson ainda parou em um mercadinho e tentou correr, mas teve o aparelho celular roubado e foi alvejado.

Com a intenção de matá-lo, os suspeitos ainda atiraram outras seis vezes, mas bastou um tiro para destruir os sonhos e planos que o motorista tinha pela frente.

