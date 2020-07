Mulher sai de casa para regar plantas e encontra homem morto em Manaus

Corpo estava em uma área de mata, ao lado de um campo de futebol | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado nesta quarta-feira (15) próximo a um campo de futebol no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. De acordo com a polícia, uma mulher localizou o corpo depois de ir até a região para regar plantas.

De acordo com a 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo estava em uma área de mata situada na Rua São Sebastião, bem ao lado do Campo do Suplanzão. A polícia foi acionada por volta das 10h por uma moradora de 60 anos.

"Eu vim molhar minhas plantinhas aqui e estava de costas. Quando olhei, me deparei com o rosto desse rapaz (...) Cheguei a passar mal e avisei meu filho para chamar a polícia", relatou a testemunha.

Conforme dados repassado pelo sargento Muniz, da 3ª Cicom, o homem apresentava cortes no pescoço e teve o corpo coberto com folhas de bananeira. "O cheiro não está tão forte e corpo não está muito decomposto. É possível que tenha sido desovado pela madrugada", disse.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O delegado plantonista, Luiz Rocha, afirmou que - com base na perícia - o homem foi morto no local.

"Essa vítima tem uma tatuagem no braço direito escrito 'Thiago', aparenta ter 25 anos, e está com múltiplas lesões causadas por arma de fogo e arma branca. Solicitamos que se alguém estiver com um parente desaparecido que tenha essa tatuagem, compareça para fazer o reconhecimento", disse.

