Polícia Militar prende quatro homens no interior do Amazonas

Juruá- A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu seis infratores envolvidos em ocorrências criminais nas últimas 24 horas em três cidades do interior do Estado. Nas ações também foram apreendidas quatro armas de fogo, 21 munições, porções de entorpecentes e a quantia de R$ 34.217 em espécie.

Na última segunda-feira (13),em Juruá (a 674 quilômetros de Manaus),a equipe local da PM prendeu integrantes de uma quadrilha de assaltantes onde quatro homens que faziam parte do bando criminoso suspeito de praticar roubos na região do Médio Solimões foram presos.

Os infratores assaltaram uma casa, fizeram os moradores de reféns e roubaram R$ 45 mil, joias e celulares da residência em Juruá. Nesta terça-feira (15), após informações de que os suspeitos estavam em uma canoa, as equipes policiais saíram para buscas e alcançaram os fugitivos próximos da Comunidade São João do Mineroá, onde três infratores receberam voz de prisão. O outro suspeito foi preso pela mesma equipe na sede de Juruá.

Com os infratores, foram encontrados três revólveres calibre 38, 13 munições, um motor rabeta da marca Honda, além da quantia de R$ 34.202 em espécie. Todos foram apresentados na 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Eles vão responder pelos crimes de roubo, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Fonte Boa

Em Fonte boa (distante 678 quilômetros da capital), um homem de 29 anos foi preso em posse de um revólver calibre 38, oito munições intactas, uma trouxinha de cocaína e R$ 15 em espécie. Ele foi encaminhado à 55ª DIP para os procedimentos legais.

Um jovem de 21 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas no município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus). Com ele foram encontradas duas trouxinhas de maconha, uma trouxinha de cocaína e uma balança de precisão. O homem foi levado para os procedimentos policiais na 31ª DIP.





