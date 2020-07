Adolescente é baleado em tentativa de homicídio em Manaus

Adolescente foi levado ao HPS Platão Araújo | Foto: Reprodução

Manaus - Um adolescente de 17 anos foi baleado na madrugada desta quarta-feira (15) em uma tentativa de homicídio dentro de uma comunidade no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. De acordo com a polícia, os criminosos fugiram em um carro após a ação.

O caso ocorreu na Rua Irajuba, na comunidade Nossa Senhora de Fátima 1, por volta das 2h. O jovem caminhava pela via no momento em que criminosos em um carro preto se aproximaram e efetuaram os disparos. Em seguida, os atiradores fugiram do local sem serem identificados.

Mesmo tendo sido baleado no braço, perna e tórax, o adolescente ainda conseguiu pedir socorro. Ele foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste da capital, onde passou por uma cirurgia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

A Polícia Civil investigará o caso para identificar os autores dos disparos e a motivação do crime.

Leia Mais

Mulher sai de casa para regar plantas e encontra homem morto em Manaus

Suspeito de praticar assaltos é baleado em rua de Manaus