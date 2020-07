Dupla é capturada após assaltar mototaxista na Zona Leste de Manaus

Manaus - Um adolescente de 16 anos e um jovem de 19 anos foram presos na tarde desta quarta-feira (15), por volta das 13h30, na rua 10 do conjunto Castanheira, na Zona Leste de Manaus. Eles assaltaram um mototaxista utilizando uma faca e uma arma de fogo falsa.

De acordo com informações da vítima que preferiu não se identificar, os suspeitos pediram uma corrida nas proximidades do Campo do Bahia, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus. O destino era uma escola na comunidade Novo Reino, naquela mesma zona.

"Quando eu cheguei no ponto onde seria o final da corrida, um deles veio com uma faca por trás e o outro com uma arma de fogo falsa. Eu não tive o que fazer e entreguei a minha motocicleta que é a minha fonte de renda. Eles falavam que eu tinha perdido e foi a única saída ", contou.

Moto roubada | Foto: Suyanne Lima

No entanto, durante a ação criminosa os suspeitos não levaram o aparelho celular da vítima e foi por meio do rastreador que ele conseguiu localizar o trajeto feito pelos suspeitos.



O mototaxista encontrou uma viatura da 4° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que iniciaram a perseguição aos suspeitos. Na rua 10 do conjunto Castanheira, a dupla caiu da motocicleta e recebeu voz de prisão em flagrante.

Material que utilizaram para assaltar | Foto: Suyanne Lima

A motocicleta da vítima foi recuperada e o adolescente junto com o comparsa foram apresentados no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.



