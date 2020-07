Celulares, armas e drogas são apreendidos dentro de presídio no AM

Material apreendido com os detentos do local | Foto: Divulgação

Tabatinga - Vários aparelhos celulares, armas brancas, drogas e jóias foram apreendidos na manhã desta quarta-feira (15), durante revista policial na Unidade Prisional de Tabatinga (município distante 1.108 quilômetros em linha reta da capital). Os materiais ilícitos estavam em poder dos detentos escondidos por várias celas do local.

A revista minuciosa ocorreu com apoio de Policiais Militares de Tabatinga e foi acompanhada por oficiais da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Nas celas do local foram localizados 17 aparelhos celulares que possibilitavam a comunicação dos criminosos com comparsas do lado de fora, além de 67 armas brancas , 23 porções de maconha, cinco chips telefônicos, jóias, relógios, cachimbos, pen-drives e cartões de memória, além de R$ 111.

Um procedimento deve ser instaurado para apurar como o material entrou na Unidade Prisional.

Outro caso

A festa estava preparada pelos detentos da Unidade Prisional de Parintins (distante 369 quilômetros em linha reta de Manaus). Durante revista policial, a equipe do 11° Batalhão de Polícia Militar do Amazonas, apreendeu armas brancas, drogas, aparelhos celulares, cigarro e bebidas alcoólicas, dentre elas uma garrafa de Chandon.

Segundo a Polícia Militar, a revista policial teve como objetivo a apreensão de material ilícito para evitar ações criminosas na Unidade Prisional. A operação contou com apoio de 15 policiais militares da Força Tática e 7 policiais militares do serviço convencional, totalizando 22 agentes da lei.

