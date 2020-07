Marcado para morrer? Polícia pode mudar investigação do caso Erisson

O crime aconteceu no dia 17 de junho deste ano | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Quase um mês depois, a morte do motorista e entregador Erisson Ramos da Silva , de 37 anos, baleado com um tiro no peito no dia 17 de junho, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, ainda continua um mistério. Inicialmente, o crime foi tratado como latrocínio [roubo seguido de morte], mas as apurações já feitas pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) apontaram novas linhas de investigações.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Derfd , a polícia não teve acesso a nenhuma imagem de câmera de segurança que seria imprescindível na elucidação do crime.

O fato aconteceu na frente de um mercadinho na rua Uirapuru, no Cidade de Deus . Naquele local, há câmeras de segurança, mas a polícia não conseguiu acessá-las. Elas poderiam não estar funcionando ou gravando o que aconteceu naquele dia.

"Estamos indo por outros caminhos na investigação, mas ainda não podemos divulgar informações", destacou Goes.

O crime

Em uma tentativa de se defender da ação criminosa, Erisson que, segundo testemunhas, estava sendo perseguido por dois homens, parou na frente de um mercadinho e ainda tentou correr.

Os criminosos que, supostamente estariam interessados em roubar a motocicleta dele, acabaram o perseguindo e atirando várias vezes contra ele. O motorista foi atingido com um tiro no peito. Algumas perguntas que ainda não foram esclarecidas são: Se Erisson foi baleado e já não estava na motocicleta, por que o veículo não foi roubado?; Por que a dupla decidiu entrar no mercadinho atrás da vítima, se ele abandonou o veículo (suposto alvo dos criminosos) na frente do estabelecimento?; O que causaria tanta raiva em assaltantes a ponto de perseguirem a vítima e efetuarem vários tiros contra ele? ou Será que há outras motivações, que não condizem com apenas um assalto?

Erisson era morador das proximidades e costumava frequentar o mercadinho onde morreu. A equipe de investigação "bate a cabeça" para montar o quebra-cabeça do caso. Para não comprometer as diligências, essas novas descobertas da polícia não foram reveladas. Entretanto, há fortes indícios que a vítima poderia já estar marcada para morrer.

Conforme a Polícia Civil, as diligências em torno do caso seguem sendo realizadas, a fim de esclarecer as circunstâncias do crime, bem como identificar e prender os criminosos.

