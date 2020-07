Vídeo: Após furtar pacotes de leite em pó, homem é agredido em Manaus

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação do suspeito | Foto: Divulgação

Manaus - Um suspeito de furto, que não teve a identidade divulgada, foi agredido após tentar cometer mais uma ação criminosa na manhã desta quarta-feira (15). O objetivo do homem era sair de um mercadinho, localizado na comunidade João Paulo, Zona Leste de Manaus, sem pagar por quase 30 pacotes de leite em pó.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação do suspeito. Ele chega no mercadinho com duas sacolas e dentro do comércio começa a subtrair os produtos. Conforme testemunhas, um cliente do estabelecimento presenciou quando o suspeito cometia o delito. O homem esperou o momento em que o criminoso tentava sair do lugar e o impediu de levar os pacotes de leite.

Do lado de fora do mercadinho, o suspeito ainda foi agredido pelo cliente e acabou abandonando os produtos. Em seguida, ele foge do local. De acordo com os moradores da comunidade, o suspeito é conhecido daquela região por cometer com frequência esses tipos de furtos. Não há informações sobre o paradeiro do homem.

Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pelo patrulhamento da área, e foi informada que a corporação não foi acionada para atender a ocorrência.

Veja a ação do suspeito e o momento em que ele é agredido pelo cliente

O suspeito é conhecido daquela região por cometer esses tipos de furtos com frequência | Autor: Divulgação

