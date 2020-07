Após furtar loja de shopping em Manaus, quarteto tenta subornar PMs

Todos os produtos foram recuperados | Foto: Divulgação

Manaus - Quatro integrantes de uma quadrilha foram presos após furtarem produtos de uma loja de departamentos, localizada dentro de um shopping no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Após serem capturados, na tarde desta quarta-feira (15), a única mulher do quarteto tentou subornar os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência.

"O crime aconteceu por volta das 14h, a nossa equipe recebeu a denúncia por meio do 190. Nos repassaram a placa do carro usado pelos suspeitos e conseguimos encontrá-los, no bairro do Manoa. Durante a abordagem, uma integrante da quadrilha tentou nos comprar com o próprios produtos furtados. Ela queria trocar os objetos pela liberdade do quarteto, mas isso só agravou a situação para eles", explicou o sargento Salazar, da 6ª Cicom.

Ainda conforme o sargento, a quadrilha usava um acessório magnético para driblar o sistema de segurança da loja. "Eles usavam um imã para retirar o lacre e o sensor anti-roubo", disse o policial.

No total, foram furtados quatro mochilas de marca e vários brinquedos, que somam cerca de R$ 1,6 mil em prejuízo. Todos os produtos foram recuperados. O veículo usado pelo quarteto foi apreendido.

Os suspeitos foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde devem ficar à disposição da Justiça.

Leia mais

Procurado pela polícia tenta subornar PMs com R$ 1.300 em Manaus

Ao perceber que seria preso, homem tenta subornar policiais em Manaus