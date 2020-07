Criminosos usam máscaras de palhaços para roubar motos no Amazonas

O bando cometia crimes encapuzados e mascarados de palhaços. | Foto: Divulgação

Coari - Policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) conseguiram tirar de circulação, nesta quarta-feira (15), um integrante de uma quadrilha especializada em roubos e furtos de motocicletas, em Coari (município distante 370 quilômetros da capital). O suspeito, que não teve o nome divulgado, faz parte de um bando que comete crimes encapuzados e mascarados de palhaços.

Durante a ação, a equipe do 5º BPM conseguiu recuperar uma motocicleta, modelo Bros, de cor laranja. A moto havia sido roubada há uma semana e já teria sido modificada. O veículo foi pintado na cor prata, mas foi identificado pelo número do chassi.

Ainda de acordo com o policiais, no local da denúncia, a quadrilha também comercializada drogas e guardava as motos roubadas. O integrante citou os apelidos dos comparsas, dentre eles o "Vitinho", "Cacique", "Rena", "Princeso" e "Maik", mas nenhum deles foi localizado.

Além da moto, foram apreendidos no local várias peças e diversos tipos de ferramentas usadas para desmanchar motocicletas, entorpecentes, munições, roupas e as máscaras usadas para cometer o crime.

O suspeito foi conduzido e apresentado, juntamente com o veículo apreendido, na 10ª Delegacia Interativa de Polícia Civil em Coari, onde deve responder os procedimentos cabíveis.