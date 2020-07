Quarteto é preso com mais de 3 kg de droga e armas na Zona Leste

Os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante | Foto: Divulgação





Manaus - Anderson de Souza Dantas, de 42 anos; Mayk de Souza Ribeiro, de 27 anos; Regilson de Souza Dantas, de 43 anos, e Wallacy Sena da Silva, de 27 anos, foram presos na madrugada desta quinta-feira (16), por volta das 4h30, após abordagem policial na rua Jucá, do loteamento João Paulo, na Zona Leste de Manaus. Com eles foram apreendidos mais de 3 kg de droga e armas.

Conforme informações das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), a equipe percebeu que haviam dois carros parados em atitude suspeita com um suspeito do lado externo. Com o homem, durante a abordagem, foi localizado um revólver calibre 38.

Dando continuidade as abordagens, os policiais foram até o primeiro veículo, modelo Chevrolet Classic, de cor preta, onde havia mais um suspeito foi apreendido um tablet de oxi. Já no segundo veículo, modelo Ford Ka, de cor vermelha, onde dois homens foram localizados com três quilos de oxi e uma pistola calibre 380.

Os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos ao prédio do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.