Líderes de facção voltam para o AM e podem causar impacto em presídios

| Foto: Divulgação

Manaus - O retorno de 15 dos criminosos mais perigosos do Amazonas, integrantes do alto escalão de facções criminosas , pode causar impacto nos presídios do Estado. Os detentos estavam em presídios federais e foram recebidos nesta quinta-feira (16) por agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) . Especialista da área de segurança acreditam que uma crise pode se instalar no sistema prisional do Estado, caso os criminosos (que se aliaram a uma outra facção) decidam voltar "às origens".

De acordo com a Seap, todos os detentos foram encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irão passar por cadastro. Devido a pandemia, eles irão ficar em isolamento social por 15 dias no Instituto Penal Antônio (Ipat), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

Por medida de segurança, os nomes dos detentos transferidos que respondem pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio, latrocínio e formação de quadrilha não foram divulgados oficialmente. No entanto, circulam em redes sociais nomes de criminosos altamente conhecidos no mundo do crime, dentre eles estariam: Antônio Marcos Pereira, o "Capucho" ou "Marquinho Cabeludo"; Bruno Henrique Assis Bezerra, o "Parazinho", Denilson Silva Ferreira, 27, o 'Sassá da Praça 14' e o sobrinho do narcotraficante, o Zé Roberto da Compensa, Thiago Fernando Soriano, vulgo “Thiago Alemão”, todos integrantes da mesma facção criminosa.

Os nomes deles não foram divulgados oficialmente, mas a notícia do retorno dos criminosos causou um alvoroço dentro do sistema prisional. A preocupação é que os líderes entrem em confronto após retornarem para um local onde não possuem mais poder, como o ocorrido em 2017, que resultou em 56 mortes depois de uma rebelião que durou 17 horas no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Atualmente, a maior parte dos presídios é dominada por uma única facção, contrária a dos recém-chegados.

Na avaliação do especialista em Segurança Pública , Raimundo Pontes Filho, situações como essa quase sempre têm riscos e devem ser acompanhadas atentamente pelas autoridades.

"Em certas condições, esses riscos podem ser até administráveis, ou seja, há a necessidade de analisar o que pode vir a acontecer e quais os fatos indicarão que esses riscos se tornem efetivos. Por isso é essencial que esses apenados sejam monitorados atentamente pelas autoridades, a fim de evitar ou inibir eventos de violência e delinquência", concluiu.

Leia Mais

Detentos atacam carcereiro e fogem de delegacia no Amazonas