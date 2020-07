Vídeo: Mães vendiam fotos íntimas de crianças para pedófilo

Em uma das conversas, o pedófilo diz que quer um vídeo da menina só de costas | Foto: Divulgação

A polícia de Guarulhos, na Grande São Paulo, prendeu um homem de 39 anos, acusado de armazenar conteúdo de pornografia infantil. O suspeito, que é casado e tem dois filhos, oferecia dinheiro e celulares para que as próprias mães enviassem fotos e vídeos das menores. Para facilitar a ação, na internet, o criminoso se passava por mulher.

Em uma das conversas, o pedófilo diz que quer um vídeo da menina só de costas. Ele pergunta o que a garota desejaria em troca e a mãe questiona: "Se ela pedir um Ipad, você dá?". O homem responde que sim, mas teria que ser três filmagens, finalizadas ainda naquele dia. Segundo os investigadores, nenhum pagamento foi feito às vítimas.

Não é a primeira vez que os policiais vasculham a casa do rapaz em busca de material de pedofilia. No final de 2019, os agentes estiveram no imóvel e apreenderam celulares e computadores. Desta vez, além de levar os objetos, a polícia vai manter o acusado em prisão preventiva.

De acordo com a delegada Lucia Miranda, os familiares das crianças envolvidas serão investigados. "Dentro da sua própria casa, elas [crianças] não têm segurança. Os pais, que deveriam protegê-las, estão sendo os primeiros a expô-las a situações degradantes, deprimentes", lamenta a policial.

