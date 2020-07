Suspeito de invadir casa e agredir ex-esposa é preso em Manaus

Suspeito foi levado para a sede da DECCM | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Wilson Matias de Souza foi preso nesta sexta-feira (17), suspeito de invadir uma casa para agredir sua ex-esposa, de 45 anos. A vítima afirmou que o homem estava com uma faca no momento da invasão.

O caso ocorreu por volta das 7h na Rua Tarumã, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. De acordo com a vítima, que preferiu não se identificar, ex-companheiro não aceita o fim do relacionamento.

"Ele entrou lá hoje cedo com uma faca dizendo que queria falar comigo. Eu fiquei com medo. Ele veio pra cima de mim e me agrediu. Ele é meu ex-marido e não aceita a nossa separação", contou.

Depois de entrar na casa e agredir a ex-esposa, o suspeito foi contido pelo irmão da vítima. "Ele tava lá tomando cachaça. Minha irmã foi para delegacia e eu fiquei segurando ele até a polícia chegar. Ele não falou nada, só ficou rindo. Ainda tentou levar a televisão dela e quebrou", afirmou.

Uma equipe da Polícia Militar foi até a casa da vítima e o prendeu o suspeito ainda dentro da residência. Ele foi conduzido para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

O suspeito apresentava sinais de embriaguez.

